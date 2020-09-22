شكرا لقرائتكم المحلة وفاركو يحلقان فى صدارة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد غزل المحلة قمة المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بعد فوزه خارج ملعبه على الرجاء المطروحى بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 35 نقطة فى صدارة المجموعة ، فى الوقت الذى حقق فيه فاركو فوزا غاليا أيضا خارج ملعبه على المنصورة بنفس النتيجة ليصبح فى المركز الثانى مناصفة مع المحلة وبفارق الأهداف فقط ، بينما خسر دمنهور على ملعبه من دكرنس بهدفين نظيفين ليهبط للمركز الثالث للمجموعة ، وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز أبو قير للأسمدة على الحمام برباعية نظيفة ، وبلدية المحلة على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف ، والأوليمبى على بيلا برباعية مقابل هدف .

Advertisements

وفى المجموعة الثانية حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا غاليا على كوكاكولا بهدف مقابل للاشئ أحرزه أحمد غنيم ليواصل الفريق تصدره لقمة المجموعة الثانية برصيد 35 نقطة فى إطار فاعليات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثانية ..فى الوقت نفسه قفز بتروجت للمركز الثانى بعد تحقيقه لفوز مثير على الترسانة بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 32 نقطة ، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 15 نقطة فى المركز قبل الأخير للمجموعة ويقترب بقوة من الهبوط للقسم الثالث ، بينما استطاع منتخب السويس الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 28 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء الفريق الشرطى عند 31 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة .

وجاءت باقى نتائج المجموعة فوز النصر على المريخ البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ ، ، وتعادل جمهورية شبين والنجوم بهدف لمثله ، وفوز القناة على الزرقا بهدفين مقابل هدف.