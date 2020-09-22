شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن سلبية تحليل رابيد تيست قبل مواجهة نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الطبي لفريق الاهلي سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني أمس، استعدادًا لمواجهة نادي مصر ، وجاءت نتيجة تحليل الرابيد تيست الذي خضع له لاعبو الفريق والأجهزة الفنية والطبية والإدارية أمس للكشف عن كورونا سلبية ، وقال الجهاز الطبي للأهلي أن نتيجة المسحة التى خضع لها الجميع في فريق الكرة أمس وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية،جاءت سلبية وذلك قبل مباراة نادي مصر المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الأربعاء، في الجولة الـ29 للدوري الممتاز بالكلية الحربية ، وحرص فايلر على القاء محاضرة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة نادي مصر، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين ومنح تعليمات خاصة لتنفيذها خلال المران الأخير مساء اليوم.

وأعلن رينيه فايلر قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏نادي مص ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود ‏وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد ‏سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي وأحمد الشيخ وعربي بدر ‏ومحمد فخري.‏