شكرا لقرائتكم الغندور: مباراة طنطا مختلفة عن أسوان اللى الزمالك خسر بهدف من فاول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الزمالك مع طنطا مختلف تماما عن مواجهة أسوان الماضية التي خسرها الأبيض بهدف جاء من فاول صريح.

وقال خالد الغندور في تصريحات بقناة الزمالك: "لقاء النهاردة يختلف عن مباراة أسوان اللى خسرها الزمالك بهدف من فاول واضح في وجود الفار، لأن الزمالك كان ينقصه لاعبين كثير، لكن النهاردة استعاد الكثير من نجومه مثل أشرف بن شرقى وأوناجم وأوباما".

وأضاف الغندور: "طارق يحيى يدخل المباراة بتشكيل كامل لتعويض خسارة الزمالك في المباراة الماضية، وطنطا من أضعف فرق الدورى ولم يفز في تاريخ على الزمالك سوى مباراة واحدة، فأعتقد أن الزمالك قادر على حسم المباراة".

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ويستضيف فريق الزمالك نظيره طنطا، ضمن منافسات الدورى الممتاز، الذى حسم الأهلى لقبه قبل انتهائه رسميًا للمرة الـ42 فى تاريخه، ويسعى الأبيض خلال مباراة طنطا لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعدما هُزم فى الجولة الماضية من أسوان بهدف دون رد، لذا سيحاول الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة للحفاظ على مكانه فى المركز الثانى، وسط المنافسة الشرسة من ناديى المقاولون العرب وبيراميدز لحصد هذا المركز والمشاركة فى البطولة الإفريقية فى النسخة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل طنطا المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل 16 هدفًا واستقبل 44 هدفًا.