شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة الأهلى فى مباراة "نادي مصر" بالجولة 29 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري‏ رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في ‏بطولة الدوري الممتاز. وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود ‏وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد ‏سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي وأحمد الشيخ وعربي بدر ‏ومحمد فخري.‏

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