شكرا لقرائتكم موراتا يخضع إلى الفحص الطبي قبل الانضمام إلى يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خضع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا يوم الثلاثاء إلى فحص طبي وذلك تمهيداً لانضمامه إلى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي المواسم التسعة الماضية، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ونشر نادي يوفنتوس، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور لوصول موراتا (27 عاماً) إلى تورينو مساء الاثنين وخضوعه للفحص الطبي يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يوقع العقد يوم الثلاثاء، في تجربته الثانية مع الفريق بعدما لعب له بين عامي 2015 و2016، وكان زميلاً في موسمه الأول لأندريا بيرلو مدرب الفريق الحالي.

واستهل يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد بالفوز على سامبدوريا 3 - صفر يوم الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.