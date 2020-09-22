شكرا لقرائتكم إصابة خيمينيز مدافع أتلتيكو بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء، إصابة مدافعه الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ما أدى إلى إلغاء الحصة التدريبية المقررة ذات اليوم للتأكد من عدم وجود حالات إصابة أخرى.
وقال خيمينيز (25 عاماً) عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: أنا بخير.. فقط أشعر بفقدان حاستي التذوق والشم ، لكني في حالة جيدة تماما اليوم.
وفي آخر شهرين أصيب بالفيروس عدد من لاعبي أتلتيكو بكورونا وهم أنخل كوريا وسيمي فرساليكو ودييغو كوستا وسانتياغو أرياس والمدرب دييغو سيميوني.
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