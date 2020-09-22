شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو من "أدام مرايته": ليس مهما الفوز كل يوم بل القتال دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللاعب الأنجولى جيرالدو دا كوستا، صانع ألعاب النادى الأهلى، إنه ليس المهم الفوز كل يوم لكن الأهم هو القتال على الفوز دائما، حيث نشر جيرالدو، عبر حسابه على إنستجرام، صورة وهو واقفا أمام المرآة، صحبها بتعليق: "ليس مهما الفوز كل يوم بل القتال دائما".



جيرالدو

من ناحية أخرى، عرض مسئولو النادى الأهلى على نظرائهم فى الرجاء المغربى ضم الأنجولى جيرالدو، فى صفقة شراء بدر بانون، مدافع الفريق المغربى، على أن يتم خصم القيمة الشرائية للاعب من ثمن الصفقة، خاصة أن إدارة الرجاء ترغب فى تبادل بعض اللاعبين بين الفريقين خلال الفترة المقبلة، وتحفظ النيجيرى جونيور أجاى نجم الأهلى على الانتقال للرجاء فى صفقة شراء بانون معلناً رفضه الخروج للإعارة أو الانتقال لنادى إفريقى، مشدداً أنه فى حالة رحيله عن الأهلى سينتقل لنادى فى أوروبا.





وكان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، رفض "ذبح" الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق "كروياً"، بعد ظهوره بمستوى سيئ خلال الفترة الماضية، وأعلن المدير الفنى أنه لا يميل لسياسة الهجوم على لاعبيه فى وسائل الإعلام ولو أرتكب أحدهم خطأ أو ظهر بمستوى سيئ فمن الأفضل التحدث معه فى الغرف المغلقة وإعادة تقويمه وتصحيح أخطاؤه بالشكل الذى يساعده على العودة مرة أخرى للتألق مع الفريق بدلاً من فكرة انتقاده علناً أو كشف سلبياته، مُعترفاً فى الوقت نفسه بأن جيرالدو لم يكن فى أفضل حالاته خلال المباريات الماضية.

وأكد فايلر أن جيرالدو يمتلك بعض المميزات الفنية، رافضًا انتقاده على الملأ، قائلا: "لا يصح أن انتقد جيرالدو أمام الجميع، هذا أمر بينى وبينه وأحتفظ بتلك الأمور داخل الفريق"، مُعلقاً: "جيرالدو لديه بعض القصور، خاصة فيما يتعلق بالناحية الهجومية ولم يكن موفق فى بعض الفرص لكنه أيضاً لديه مزايا يمكن استغلالها".