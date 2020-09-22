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شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يدعم سيدات طائرة الأهلى فى نهائى كأس مصر ..صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على دعم فريق سيدات الكرة الطائرة أمام الصيد فى نهائى كأس مصر على صالة الشرقية للدخان وحضر الخطيب المباراة من أجل دعم فريق الاهلي لحصد اللقب بعدما تأهل لهذا الدور بالفوز على الجزيرة بنتيجة 3 /0، بيتما تأهل فريق الصيد بالفوز على الزمالك 3/1 على صالة الشرقية للدخان.
الخطيب يدعم سيدات الطائرة
وشهد دورى سيدات الطائرة تتويج الأهلى باللقب مبكرًا الفوز على أصحاب الجياد فى الجولة الـ 18 بنتيجة 3 /0، وبذلك يتوج الصافي مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة أفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات.
وشهدت مسابقة الدورى الممتاز للرجال حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرًا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى والتى كانت بمثابة تحصيل حاصل، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى.
وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة
وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعدًا لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر الحالى .
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