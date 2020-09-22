شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك يحصدن برونزية كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على المركز الثالث و الميدالية البرونزية بفوز الجزيرة بنتيجة 3/0 فى مباراة تحديد المركزين الـ 3 ، 4 على صالة الشرقية للدخان .
فيما يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الصيد فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2019 / 2020 بعد قليل ، حيث تأهل الأهلى بالفوز على الجزيرة بنتيجة 3 /0، بيتما تأهل فريق الصيد بالفوز على الزمالك 3/1 على صالة الشرقية للدخان.
وشهد دورى سيدات الطائرة تتويج الأهلى باللقب مبكرًا الفوز على أصحاب الجياد فى الجولة الـ 18 بنتيجة 3 /0، وبذلك يتوج الصافي مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة أفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات.
وشهدت مسابقة الدورى الممتاز للرجال حصول الأهلى على اللقب بالحسم مبكرًا فى الجولة قبل الأخيرة أمام طلائع الجيش قبل الخسارة من الزمالك فى الجولة الأخيرة بالدورى والتى كانت بمثابة تحصيل حاصل، بينما احتل الزمالك المركز الثانى فى الدورى.
وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة
وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعدًا لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر الحالى .
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