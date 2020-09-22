شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهاجم طنطا بكاسونجو واوباما وزيزو ومصطفي محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام طنطا في الجولة الـ 29 للدورى والمقرر انطلاقها في الثامنة مساءا علي استاد القاهرة ، وجاء التشكيل كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي احمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد و إسلام جابر ، أمامهما أوباما وكاسونجو واحمد سيد زيزو ، وفي الهجوم مصطفي محمد.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره طنطا، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، الذى حسم الأهلى لقبه قبل انتهائه رسميًا للمرة الـ42 فى تاريخه، ويسعى الأبيض خلال مباراة طنطا لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعدما هُزم فى الجولة الماضية من أسوان بهدف دون رد، لذا سيحاول الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة للحفاظ على مكانه فى المركز الثانى، وسط المنافسة الشرسة من ناديى المقاولون العرب وبيراميدز لحصد هذا المركز والمشاركة فى البطولة الإفريقية فى النسخة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل طنطا المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل 16 هدفًا واستقبل 44 هدفًا.