شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يهزم كوكاكولا بهدف وبتروجت يطارده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا غاليا على كوكاكولا بهدف مقابل للاشئ أحرزه أحمد غنيم ليواصل الفريق تصدره لقمة المجموعة الثانية برصيد 35 نقطة فى إطار فاعليات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى .

فى الوقت نفسه قفز بتروجت للمركز الثانى بعد تحقيقه لفوز مثير على الترسانة بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 32 نقطة ، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 15 نقطة فى المركز قبل الأخير للمجموعة وتأكد هبوطهم للقسم الثالث ، بينما استطاع منتخب السويس الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 28 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء الفريق الشرطى عند 31 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة .

وجاءت باقى نتائج المجموعة فوز النصر على المريخ البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ ، ، وتعادل جمهورية شبين والنجوم بهدف لمثله ، وفوز القناة على الزرقا بهدفين مقابل هدف .