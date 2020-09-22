شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم المريخ بهدف نظيف في دوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق النصر علي المريخ بهدف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين علي ملعب النصر ضمن الجولة الثامنة عشر بدوري القسم الثاني .أحرز هدف المباراة الوحيد محمود السيد هداف النصر والذي رفع رصيده من الأهداف الي 9 أهداف ليتصدر قمة هدافي المجموعة الثانية ..وقدم النصر أداء جيد منذ البداية وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تحسن أداء المريخ في البداية واستطاع النصر العودة للقاء بعد الدفع بمحمد عبد الناصر "اوشا" وأدهم حامد وجودة ايمن وتمكن محمود السيد من تسيل الهدف من تمريرة جيدة من مؤمن عاطف الذي اخترق دفاعات المريخ من الجهة اليمني،عقب الهدف حاول المريخ إدراك هدف التعادل ولكن نحح دفاع النصر في التصدي لجميع الهجمات، بهذه النتيجة رفع النصر رصيده الي 28 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد المريخ عند النقطة 18 في المركز التاسع. على صعيد متصل ، حسمت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مسألة تطبيق تقنية الفيديو في دوري القسم الثاني وأكد مسئولو اللجنة أن تقنية الفيديو لن تطبق في دوري القسم الثاني خلال الموسم الحالي، موضحين أن المسألة تستلزم الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بجانب تدريب حكام الدرجة الثانية على استخدام التقنية لحصولهم على رخصة إدارة المباريات في وجود التقنية ، أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم زيادة رخص الحكام بعد إنتهاء الموسم الجاري ، من أجل تطبيق تقنية الفيديو فى المباريات الكبيرة فى دوري القسم الثاني بشكل تدريجي.

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