شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سلبية تحليل رابيد تيست قبل مواجهة نادي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الطبي لفريق الاهلي سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني أمس، استعدادًا لمواجهة نادي مصر ، وجاءت نتيجة تحليل الرابيد تيست الذي خضع له لاعبو الفريق والأجهزة الفنية والطبية والإدارية أمس للكشف عن كورونا سلبية ، وقال الجهاز الطبي للأهلي أن نتيجة المسحة التى خضع لها الجميع في فريق الكرة أمس وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذى يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية،جاءت سلبية وذلك قبل مباراة نادي مصر المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الأربعاء، في الجولة الـ29 للدوري الممتاز بالكلية الحربية ، وحرص فايلر على القاء محاضرة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة نادي مصر، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين ومنح تعليمات خاصة لتنفيذها خلال المران الأخير مساء اليوم.

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