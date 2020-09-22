شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو فيفا أمام المحكمة: رشوة الفيلا بين الخليفى وفالك تمت بمقر بى إن سبورتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثلو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أمام المحكمة السويسرية، إن رشوة الفيلا بين ناصر الخليفى رئيس مجموعة بى إن سبورت والأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم فالك تمت فى مقر بى إن سبورتس، وفقا لخبر بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، إن القطرى ناصر الخليفى رئيس مجموعة قنوات بى إن سبورت بدأ يتخلى عن الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم فالك، خلال جلسة المحاكمة التى تعقد فى سويسرا.

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وكان النائب الاتحادى السويسرى قد قال، اليوم الثلاثاء، إن رواية رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، حول الفيلا التي اعتبرت بأنها قدمت رشوة لمسؤول الاتحاد الدولى لكرة القدم السابق شبيهة بالأسطورة.

وكشف النائب الاتحادى السويسرى، أن الخليفي سدد عن طريق شركته سعر الفيلا المقدر بـ5 ملايين يورو، مؤكدا أن رجل الأعمال القطرى سعى إلى تحريض فيفا ضد مصر فى قضية البث دون ترخيص.

واتهمت النيابة الاتحادية الخليفي بتشجيع فالك على خيانة الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرة أنه استغل أزمته المالية من أجل رشوته مقابل دفعه إلى منحه حقوق بث مباريات دولية على شبكة "بى إن سبورت".