شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي ..تدريبات قوية للحراس وجلسة بين فايلر وعبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ثلاثي حراس مرمى الاهلي تدريبات منفردة مساء اليوم، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس ، فيما عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش المران المسائي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ، وتحدث فايلر وعبد الحفيظ في بعض الأمور الإدارية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بعد تقديم موعد مباراة الفريق أمام طنطا، التي تقرر لها يوم السبت المقبل على استاد الأهلي، ويلتقي الأهلي مع نادي مصر مساء غدٍ، في إطار منافسات الجولة الـ29 في بطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى ، اقترح عدد من كباتن الأهلي منح جزء من مكافأة الدوري الخاصة بجميع اللاعبين لمؤمن زكريا نجم الفريق السابق والذي يمر بوعكة صحية حاليًا للمساهمة في مصاريف علاجه المرتفعة، خاصة بعد اتخاذ إدارة النادي قرارًا بصرف قيمة عقده بالكامل لمدة 3 سنوات خالصة الضرائب للوقوف بجانب اللاعب في محنته.

وحرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبي المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبي الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدوري من داخل غرفة ملابس الفريق ، وشارك زكريا صورة لاعبي الأهلي من داخل غرفة الملابس عبر حسابه، واكتفي بإضافة "قلب أحمر ونسر الأهلي" على الصورة لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج الـ 42 في تاريخ القلعة الحمراء.