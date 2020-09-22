لحظة بلحظة.. الزمالك وطنطا.. تعرف على التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الزمالك وطنطا عند الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 29من بطولة الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بينما يتذيل طنطا الترتيب برصيد 18 نقطة.

وجاء التشكيل بطريقة (4-2-3-1) كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد عيد، محمود حمدي الونش، محمود علاء، عبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو.

وسط الهجوم: إسلام جابر، يوسف أوباما، كابونجو كاسونجو.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

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ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالغني، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، محمد حسن، أسامة فيصل، مصطفى فتحي، كريم بامبو، عمر السعيد.

وجاء تشكيل طنطا بطريقة (4-2-3-1) كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أشرف.

الدفاع: أحمد سالم صافي، محمود مسعود، سليمان عبد ربه، إيهاب سمير.

الوسط: حسام غالي، مصطفى أمين.

وسط الهجوم: حامد حمدان، أحمد الألفي، أحمد فهمي.

وفي الهجوم: هشام شعبان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى الكومي، محمد العشري، محمد الشاذلي، عبدالرحمن الدح، محمود كابونجا، أحمد الشناوي، محمد أونش، محمود منصور، محمد ناجي جدو.

انتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته: