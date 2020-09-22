تقرير.. لماذا استبعد فايلر 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة طنطا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن رينيه فايلر مدرب الأهلي قائمته لمواجهة نادي "مصر" في الجولة 29 في بطولة الدوري المصري الممتاز وسط عدة غيابات غير متوقعة.

وشهدت القائمة استمرار استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية وبدنية، بعد أن طلب منه المدرب السويسري العمل على إنقاص الوزن حتى يكون لائقاً فنياً.

ولم يظهر في قائمة الأهلي الثلاثي حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو دا كوستا، على الرغم من مشاركتهم بصورة أساسية في المباريات السابقة.

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وأفاد مراسل الخليج 365 أن الثلاثي المستبعد جاء ضمن خطة المدرب رينيه فايلر للمداورة بين اللاعبين ومنح الراحة لأكبر عدد ممكن لالتقاط الأنفاس.

وقام فايلر باستبعاد اللاعب الشاب محمد شكري لأسباب فنية، رافضاً منحه الفرصة في المباراة المُقبلة مع الغيابات التي فرضها السويسري بالمداورة.

ولن تكون المداورة أو الأسباب الفنية هي الأسباب الوحيدة فقط في غيابات الأهلي، ويستمر غياب الثنائي محمود متولي وكريم نيدفيد بسبب الإصابات طويلة المدى في التأهيل والعلاج.

بينما يغيب محمد محمود لعدم الجاهزية الفنية بعد التعافي مؤخراً من الإصابة التي لحقت به، ويغيب الحارس البديل علي لطفي لإصابته بفيروس كورونا.