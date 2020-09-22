رضا عبدالعال يعلن تشكيل طنطا لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن رضا عبدالعال، المدير الفني لطنطا، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك فريق طنطا على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ29 للمسابقة المحلية في تمام الساعة الثامنة مساء.

وجاء التشكيل بطريقة (4-2-3-1) كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أشرف.

الدفاع: أحمد سالم صافي، محمود مسعود، سليمان عبد ربه، إيهاب سمير.

الوسط: حسام غالي، مصطفى أمين.

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وسط الهجوم: حامد حمدان، أحمد الألفي، أحمد فهمي.

وفي الهجوم: هشام شعبان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى الكومي، محمد العشري، محمد الشاذلي، عبدالرحمن الدح، محمود كابونجا، أحمد الشناوي، محمد أونش، محمود منصور، محمد ناجي جدو.

وتدون تلك المباراة الظهور الثاني لرضا عبدالعال كمدير فني لطنطا، بعد خوض المواجهة الأولى له في الدوري الممتاز أمام نادي مصر، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

يُذكر أن طنطا يتذيل بطولة الدوري برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب وفي جعبته 55 نقطة بعد مرور 28 جولة من المسابقة.