فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة نادي مصر في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في بطولة الدوري الممتاز.
وشهدت القائمة غياب الثلاثي حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو، بعد ظهورهم في المباراة الماضية أمام مصر المقاصة.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى:محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.
خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمود وحيد، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني،محمد فخري.
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمود كهربا، وليد سليمان، حسين الشحات، أحمد الشيخ ، عربي بدر .
خط الهجوم: جيرالدو، أليو بادجي، مروان محسن.
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