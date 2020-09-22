فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة نادي مصر في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وشهدت القائمة غياب الثلاثي حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو، بعد ظهورهم في المباراة الماضية أمام مصر المقاصة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

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حراسة المرمى:محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمود ‏وحيد، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني،محمد فخري.‏

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمود كهربا، وليد ‏سليمان، حسين الشحات، أحمد الشيخ ، عربي بدر .

خط الهجوم: جيرالدو، أليو بادجي، مروان محسن.