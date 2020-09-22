مران الأهلي.. جلسة بين فايلر وعبد الحفيظ.. وتدريبات منفردة للحراس الثلاثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمواجهة نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.
وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة نادي مصر.
وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين ومنح تعليمات خاصة لتنفيذها خلال المران الأخير مساء اليوم.
وخاض الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، تدريبات منفردة مساء اليوم، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش مران الفريق المسائي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وتحدث فايلر وعبد الحفيظ في بعض الأمور الإدارية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بعد تقديم موعد مباراة الفريق أمام طنطا، التي تقرر لها يوم السبت المقبل على استاد الأهلي.
وفي سياق أخر، أعلن خالد محمود طبيب الأهلي سلبية تحليل "رابيد تيست"، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني أمس، عقب المران الصباحي استعدادًا لمواجهة نادي مصر.
وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني تحليل "رابيد تيست"، وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.
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