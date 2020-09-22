الفلاحين على اعتاب الدوري الممتاز

حقق فريق غزل المحله فوزا كبيرا ومهما خلال مباراته التى أقيمت عصر اليوم أمام الرجاء المطروحي بملعب مركز شباب مطروح أحرزهم محمود صلاح ومما حمدان بواقع هدف فى كل شوط. وبهذا الفوز تربع غزل المحله على قمة المجموعة برصيد 35 نقطة ويأتى خلفه فريق فاركو بنفس الرصيد ولكن المحله يتقدم بفارق الأهداف بينما تراجع فريق دمنهور إلى المركز الثالث بعد خسارته أمام دكرنس بثنائية المركز الثالث بعد خسارته أمام دكرنس بثنائية وقد انتابت لاعبى وجماهير غزل المحله والجهاز الفنى والادارى فرحه هستيريا عقب نهاية المباراه بنزاهة فوزا كبيرا رفع معنويات وجعله على أعتاب الصعود للممواز Advertisements وقد أبدى خالد عيد المدير الفنى للفريق سعادته بهذا الفوز مؤكدا على أن فريقه ادى مباراه قويه ونفذ التعليمات داخل الملعب بكل دقه وانه سوف يعتبر مبارياته القادمه مباريات كؤس البديل فيها عن الفوز من أجل تحقيق حلم الشارع المحلاوي بالصعود للممتاز مباراه قويه ونفذ التعليمات داخل الملعب بكل دقه وانه سوف يعتبر مبارياته القادمه مباريات كؤس البديل فيها عن الفوز من أجل تحقيق حلم الشارع المحلاوي بالصعود للممتاز يذكر أنه أقيمت بعد ظهر اليوم 6 مباريات فى المجموعه الثالثه كانت نتائجها كالتالى المنصوره وفاروق فوز فاركو بهدفين وفوز دكرنس على دمنور بثنائية نظيفه وفوز بلدية المحله على الماليه بهدفين مقابل هدف وفوز فوز الأوليمبى عبد بيلا برباعية مقابل هدف وفوز ابوقير على الحمام بثنائية نظيفة.

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