نور الطيب تفوز ببطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش

فازت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة مانشستر المفتوحة، التى استضافتها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الحالى. وتبلغ قيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وشهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً بتأهل ثنائى مصرى إلى نهائى الرجال وهما محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً وكريم عبد الجواد المصنف الثالث. 70 ألف دولار، وشهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً بتأهل ثنائى مصرى إلى نهائى الرجال وهما محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً وكريم عبد الجواد المصنف الثالث. وكانت نور الطيب قد تأهلت الى نهائى السيدات لتواجه الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة. وفازت نور الطيب على منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 3-11, 11-8, 11-7, 11-3.

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