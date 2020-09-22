سلبية تحليل "رابيد تيست" للاعبي الأهلي

أعلن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني أمس، عقبالمران الصباحي استعدادًا لمواجهة نادي مصر.
وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست»،وفقًا للبروتوكول الخاص بإجراء فحوصات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.
ويلتقي الأهلي مع نادي مصر مساء غد، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.
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