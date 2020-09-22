مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر الاسطورة .. مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر بدون تقطيع hd

عشاق كرة القدم في مصر وخاصة جماهير الفارس الأبيض ننشر لكم موعد مباراة الزمالك وطنطا في إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وطنطا فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة , تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت.

وتقام مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة الدولي , ويدير اللقاء الحكم أحمد العدوي.

ويسعى نادي الزمالك في مباراته اليوم أمام فريق طنطا للعودة مجددا إلى الانتصارات في المسابقة المحلية بعدما هُزم في الجولة الماضية من أسوان بهدف دون رد.

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وسيحاول الفارس الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة وحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على المركز الثاني من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وفي المقابل ينافس نادي الزمالك على المركز الثاني فريقي المقاولون العرب وبيراميدز من أجل

حلم المشاركة القارية في بطولة دوري الأبطال.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة من 28 مباراة خاضها حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وهُزم في 5 مباريات.

فيما يحتل طنطا المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة من 28 مباراة خاضها حقق خلالهم الفوز في مباراتين فقط وتعادل في 12 لقاء وهُزم في 14 مباراة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر