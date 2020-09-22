كاسونجو ومصطفى محمد يقودان هجوم الزمالك أمام طنطا

أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيي تشكيل الأبيض لمواجهة الليلة أمام طنطا في بطولة الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الزمالك أمام طنطا : حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد Advertisements خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، كاسونجو كابونجو زيزو، كاسونجو كابونجو خط الهجوم: مصطفى محمد ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم جنش، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، محمد حسن، محمد عبدالغني، أسامة فيصل، مصطفى فتحي، كريم بامبو، عمر السعيد

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