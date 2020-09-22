فايلر يحاضر لاعبي الأهلي

رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليومعلى ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة نادي مصر.
وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين ومنحتعليمات خاصة لتنفيذها خلال المران الأخير مساء اليوم.
ويلتقي الأهلي مع نادي مصر غدًا على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.
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