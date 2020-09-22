رضا عبد العال يعلن تشكيل طنطا أمام الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة رضا عبد العال المدير الفني، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك، والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز. تشكيل طنطا أمام الزمالك : حراسة المرمي: محمد أشرف Advertisements حط الدفاع: إيهاب سمير، سليمان عبدربه، محمود مسعود، أحمد صافي. خط الوسط: مصطفي أمين، حسام غالي، حامد حمدان، أحمد الألفي، أحمد فهمي. خط الهجوم: هشام شعبان

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