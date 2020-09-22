قال تقرير من يومية “توتوسبورت” الإيطالية إن إدارة وولفرهامبتون الإنجليزي أبدت استعدادًا لفتح قنوات الأتصال مع نظيرتها في يوفنتوس من أجل الجناح الدولي البرازيلي دوجلاس كوستا.
ويقود عملية المفاوضات بين الجانبين وكيل أعمال اللاعب، مينو رايولا، المعروف في عالم وكالة اللاعبين والذي يهدف لغلق الصفقة قبل انتهاء الميركاتو الصيفي أوائل أكتوبر المقبل.
كوستا (30 عامًا) أعتبرته إدارة الوولفز خير معوّض للاعبها البرتغالي دييغو جوتا الذي شد الرحال قبل يومين إلى ليفربول في صفقة بلغت نحو 44 مليون يورو.
ولم يدخل كوستا ضمن اللاعبين الموثوقين من قبل المدرب الجديد أندريا بيرلو، إذ عمد إلى سياسة التخلص من الحرس القديم وبدأها ببيع ماتويدي وهيجواين هذا الصيف.
وسيحاول يوفنتوس التعاقد مع الجناح الأيسر لفيورنتينا فيدريكو كييزا لملء الفراغ الذي سيحدثه رحيل كوستا، والحديث يدور حول مطالبة الفيولا بمبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر سوق الانتقالات | جناح يوفنتوس على رادار ولفرهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.