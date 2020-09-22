سوق الانتقالات | جناح يوفنتوس على رادار ولفرهامبتون

قال تقرير من يومية “توتوسبورت” الإيطالية إن إدارة وولفرهامبتون الإنجليزي أبدت استعدادًا لفتح قنوات الأتصال مع نظيرتها في يوفنتوس من أجل الجناح الدولي البرازيلي دوجلاس كوستا.

ويقود عملية المفاوضات بين الجانبين وكيل أعمال اللاعب، مينو رايولا، المعروف في عالم وكالة اللاعبين والذي يهدف لغلق الصفقة قبل انتهاء الميركاتو الصيفي أوائل أكتوبر المقبل.

كوستا (30 عامًا) أعتبرته إدارة الوولفز خير معوّض للاعبها البرتغالي دييغو جوتا الذي شد الرحال قبل يومين إلى ليفربول في صفقة بلغت نحو 44 مليون يورو.

ولم يدخل كوستا ضمن اللاعبين الموثوقين من قبل المدرب الجديد أندريا بيرلو، إذ عمد إلى سياسة التخلص من الحرس القديم وبدأها ببيع ماتويدي وهيجواين هذا الصيف.

وسيحاول يوفنتوس التعاقد مع الجناح الأيسر لفيورنتينا فيدريكو كييزا لملء الفراغ الذي سيحدثه رحيل كوستا، والحديث يدور حول مطالبة الفيولا بمبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو.