رضا عبد العال يعلن تشكيلة طنطا الأساسية لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

أعلن المدير الفني لفريق طنطا “رضا عبد العال” التشكيلة الأساسية لمواجهة الزمالك في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء 22-9-2020، ضمن الجولة الـ29، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاجئ رضا عبد العال فريق الزمالك بتشكيل مختلف عن المباراة الماضية، حيث قرر البدأ بالرسم التكتيكي 4-3-3 بدلاً من 4-1-4-1

ودفع رضا عبد العال بالثنائي حامد حمدان وهشام شعبان ضمن تشكيلة طنطا الأساسية لمواجهة الفريق الأبفريض.

وجاءت تشكيلة طنطا الأساسية كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد اشرف.

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خط الدفاع: ايهاب سمير، سليمان عبدربه، محمود مسعود، احمد سالم صافي.

خط الوسط: مصطفي امين، حسام غالي، حامد حمدان.

خط الهجوم: احمد الألفي، هشام شعبان، احمد فهمي.

بينما يجلس علي مقاعد بدلاء طنطا ضد الزمالك كل من:-

مصطفي الكومي “حارس مرمي”، محمد العشري، محمد حسام الشرخه، محمود كابونجا، محمود منصور، محمد ناجي جدو، عبدالرحمن الدح.

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