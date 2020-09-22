برشلونة وريال مدريد يتصدران قائمة الأعلى تحقيقاً للإيرادات في الموسم

تصدر قطبا الكرة الاسبانية برشلونة وريال مدريد قائمة أعلى الأندية الأوروبية تحقيقًا للإيرادات خلال الموسم الماضي 2020/2019.

يُعد برشلونة الفريق الوحيد الذي تمكن من تجاوز الـ 800 مليون يورو، وتلاه في الترتيب ريال مدريد بما مجموعه 750 مليون يورو، وحل العملاق الانجليزي مانشستر يونايتد في المركز الثالث بمجموع إيرادات بلغ 711 مليون يورو.

ونشرت شركة الدراسة المالية لكرة القدم “ديلويت” هذا التقرير الاقتصادي الحديث، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، والذي أكد تحقيق برشلونة زيادة قدرها 22٪ خلال الموسم الماضي رغم خروجه بموسم أبيض دون أي لقب، في حين حقق ريال مدريد زيادة طفيفة قدرها 1٪.

وذكرت الشركة الاستشارية أن أرقام دخل الأندية المستخدمة في إعداد هذا التقارير مستخرجة من الحسابات السنوية المقدمة من قبل الأندية الرياضية.

وجاءت 5 أندية انجليزية في المراكز العشرة الأولى، تليها إسبانيا بفريقين، وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بفريق واحد وكان ترتيب العشرة الأوائل على الشكل التالي :

1) برشلونة (إسبانيا) 840.8 مليون يورو

2) ريال مدريد (إسبانيا) 750.3 مليون يورو

3) مانشستر يونايتد (إنجلترا) 711.5 مليون يورو

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4) بايرن ميونخ (ألمانيا) 660.1 مليون يورو

5) باريس سان جيرمان (فرنسا) 635.9 مليون يورو

6) مانشستر سيتي ( إنجلترا) 610.6 مليون يورو

7) ليفربول (إنجلترا) 604.7 مليون يورو

8) توتنهام هوتسبر (إنجلترا) 521.1 مليون يورو

9) تشيلسي (إنجلترا) 513.1 مليون يورو

10) يوفنتوس (إيطاليا) 459.7 مليون يورو.