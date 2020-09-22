خاص | ما حقيقة انتقال الجزائري جمال بلعمري إلى خيتافي؟

ادعت العديد من المواقع العربية والسعودية قرب انضمام المدافع الدولي الجزائري “جمال بلعمري” إلى أحد أندية الدوري الاسباني الدرجة الأولى قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي، وقيل أنه ضمن مخططات نادي خيتافي الذي يشرف على تدريبه المدرب الإسباني “خوسيه خيمينيز”.

لكن مصادر خاصة بموقع الخليج 365 داخل نادي خيتافي نفت وجود أي اتصال من قريب أو من بعيد بين إدارة النادي وجمال بلعمري ووكيل أعماله، يستهدف التوقيع معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر الخليج 365 “حتى يومنا هذا، لا توجد أية معلومات تفيد بأن جمال بلعمري سيذهب إلى خيتافي، الأمر معقد بسبب وجود أسماء أخرى للدفاع تدرس إدارة النادي الرياضية التعاقد مع أحدها في بداية هذا الموسم”.

وتابع حديثه “حتى اليوم لا توجد معلومات عن وجود أي مفاوضات بين الطرفين”.

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وشارك جمال بلعمري، صاحب الـ 30 عامًا، في 9 مباريات فقط خلال الموسم الماضي بالدوري السعودي للمحترفين، واُستدعي لثلاث مباريات مع منتخب الجزائر أمام كولومبيا وزامبيا وبوتسوانا.

وكان آخر ظهور للاعب في 11 مارس الماضي عندما شارك لمدة 17 دقيقة أمام الإتفاق، في اللقاء المنتهي بخسارة الشباب بهدف دون رد ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

من جانبه أكد الصحفي في صحيفة ماركا المدريدية (خوانكار نافاثيرادا) بأنه لو كان يوجد اهتمام حقيقي من خيتافي بالدولي الجزائري، فسيكون بسبب خبرته وأقدميته.

الجدير بالذكر، أن نادي الشباب السعودي أعلن منذ أسبوعين، موافقته على طلب جمال بلعمري بفسخ العقد الذي يربطه بالنادي.