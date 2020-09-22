بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك وطنطا” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 22-9-2020 ضمن الجولة 29 من الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الزمالك وطنطا” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش.

يستقبل ملعب القاهرة الدولي مواجهة مرتقبة بين الزمالك وطنطا، في ثاني ظهور للمدربين طارق يحيى ورضا عبد العال، حيث خسر الأول أولى مبارياته مع الفارس الأبيض بينما تعادل الثاني.

وخسر الزمالك امام فريق “أسوان” في الجولة الماضية بهدف نظيف، وسيسعى إلى تحقيق الفوز على “طنطا” من أجل المحافظة على المركز الثاني لضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل “الزمالك” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الثالث “بيراميدز”، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع “المقاولون العرب”.

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ولعب الزمالك 27 مباراة في الدوري، حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل 7، وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 37 هدف، واهتزت شباكه 21 مرة كثاني أقوى دفاع بعد الاهلي التي اهتزت شباكه 8 مرات.

في المقابل تبدو مهمة فريق “طنطا” في البقاء ضمن الكبار مستحيلة، إذ يتذيل جدول ترتيب الدوري المصري -المركز 18- وفي رصيده 18 نقطة فقط، وبفارق 10 نقاط عن أولى مراكز النجاة من الهبوط.

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الزمالك 0-0 طنطا

ملعب القاهرة الدولي

الدوري المصري (الجولة 28)

تبدأ في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

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