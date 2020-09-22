تقرير | مع اقتراب الإطاحة بجوسيب بارتوميو…صراع الرئاسة يبدأ في برشلونة

عدم الاستقرار المؤسسي، وموسم من دون ألقاب، والخروج المذل من دوري أبطال أوروبا أمام البايرن، وقرار ليو ميسي بالرحيل عن نادي برشلونة، كلها عوامل بجانب مشاكل أخرى أدت إلى نسف السلام الصغير الذي بقي في كامب نو منذ خلافة جوزيب بارتوميو لساندرو روسيل عام 2014.

العديد من المرشحين الذين اختاروا الرئاسة قرروا تقليص خسائرهم، متجاهلين حقيقة أن الانتخابات ستُجرى في مارس 2021، وأيدوا اقتراحًا بحجب الثقة، ما قد يتسبب في رحيل جوزيب ماريا بارتوميو على الفور.

وتم تقديم 20687 توقيعًا من أصل 16.520 المطلوبة حسب قانون النادي، بهدف عقد تصويت لسحب الثقة من بارتوميو في حالة المصادقة على صحة التوقيعات.

ولكي تنجح العملية ويسقط الرئيس، يجب أن تحصل المعارضة على موافقة ثلثي الناخبين. ورغم أن هذا الاحتمال معقد للغاية إلا أنه غير مستبعد، لذلك تم إطلاق إشارة البداية لمحاولة الإقناع للفوز بالرئاسة.

وتدور في الوسط الكتالوني شخصيات مؤهلة لخلافة جوسيب ماريا بارتوميو في منصب رئيس برشلونة، منهم من تقلد مناصب قيادية في النادي سابقًا، ومنهم من يسعى لدخول التجربة للمرة الأولى، وهذا ما يستعرضه معكم الخليج 365 في سياق هذا التقرير:

جوان لابورتا

الرئيس السابق لبرشلونة جوان لابورتا في الفترة من 2003 حتى 2010، لم يعلن بعد نيته في العودة إلى ساحة الانتخاب، لكن المقربين منه يعتبرون ذلك أمرًا مفروغًا منه.

كان لابورتا محامياً، ولطالما ارتبط بالسياسة، كونه نائبًا في برلمان كاتالونيا ومستشارًا في مجلس مدينة برشلونة.

أسس حزب “Democràcia Catalana” بهدف إعلان استقلال كاتالونيا. وبصفته رئيسًا لبرشلونة، تورط في فضيحة عندما تم الإعلان عن أن صهره السابق “أليخاندرو إتشيفاريا” ينتمي إلى مؤسسة فرانسيسكو فرانكو.

Advertisements

فيكتور فونت

رجل الأعمال الذي ترشح في عام 2015، دعم بنشاط حركة سحب الثقة ضد بارتوميو. يقيم عادةً في دبي المدينة التي توجد بها شركته Delta Partners Group وهي شركة مخصصة لقطاع الاستشارات والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات في قطاع الاتصالات.

فيكتور فونت أيضًا هو أحد مؤسسي صحيفة “آرا الكاتالونية” ويتمتع بموقع قومي -وطني- كاتالوني. وكان عام 2010 جزءًا من مشروع “فيران سوريانو” الانتخابي.

أوجستي بينديتو

كان رجل الأعمال الكتالوني عضوًا في ملف ترشح “أنجيل فرنانديز” في العام 1997 ومؤسس منصة “Elefant Blau” والمروج لحركة سحب الثقة ضد نونيز.

وكان في الفترة ما بين 2003 إلى عام 2009 عضوًا في مجلس إدارة لابورتا. وترشح لانتخابات 2010 و 2015.

بينديتو لم يؤيد اقتراح لوم “بارتوميو” رغم أنه حاول في عام 2017 رفع دعوى ضد الرئيس الحالي.

لويس فرنانديز

غير معروف بشكل كبير في بيئة برشلونة فهو منشغل بالعمل السياسي بحركة الاستقلال الكاتالونية “آلا” و كان عضوًا في ” اونيو ” وشارك مع “Esquerra Republicana” في انتخابات برلمان كاتالونيا في عام 2017.

فيرنانديز مكرس نفسه للعمل في قطاع استشارات الأعمال ويعرف عن نفسه بأنه “رجل أعمال وكاتالوني وبرشلوني”.

خيارات أخرى

هناك خيارات أخرى من قبيل “توني فريكسا” و “إميلي روسو” و “دولفين بارتوميو” الذي قدم إستقالته هذا العام بسبب “Barçagate” أو “جوردي روش” المرتبط بـالرئيس السابق “ساندرو روسيل” يمكنه أيضًا الترشح للرئاسة.