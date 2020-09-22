سوق الانتقالات | ميلان يخسر سباق التعاقد مع لاعب وسط آرسنال

ذكرت تقارير إعلامية صادرة الثلاثاء أن لاعب الوسط الأوروجوياني لأرسنال، لوكاس توريرا، ابتعد عن ميلان الإيطالي إثر اتساع الفجوة بين العرض والطلب بين الناديين.

ولم يستطع توريرا (24 عامًا) نيل ثقة مدربه الشاب ميكيل أرتيتا الذي لم يمانع عملية بيعه، وأوعز إلى إدارة النادي تسيير المفاوضات مع الأندية الراغبة في خدماته.

اشترط أرسنال تحصيل رسوم قدرها 30 مليون يورو لإطلاق سراح اللاعب المرتبط بعقد حتى 2023، بينما لم يرتق عرض ميلان إلى 20 مليون، ما جعل قبلة توريرا تتجه إلى أتلتيكو مدريد.

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يُقال في الصحافة الإسبانية إن أتلتيكو أبدى استعداده للإيفاء بمتطلبات أرسنال المادية، لما ارتآه المدرب دييجو سيميوني من صفات في اللاعب تناسب أسلوب لعب الروخي بلانكوس.

كان الهدف الأساسي لأتلتكو هو ألان لاعب وسط نابولي السابق، لكنه فضّل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة إيفرتون رفقة كارلو أنشيلوتي.

سبق لتوريرا أن لعب في البطولة الإيطالية ويمتلك خبرات لا بأس بها، إذ تقمص ألوان بيسكارا وسامبدوريا، هذا الأخير انتقل منه إلى أرسنال قبل موسمين.