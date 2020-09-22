قرار رسمي باعتبار روما خاسرًا لمباراته الأولى في الدوري الإيطالي بعد شكوى فيرونا

اعتبر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فريق روما خاسرًا في مباراته التي جمعته السبت بأفتتاحية الكالتشيو أمام هيلاس فيرونا 3-0 بسبب إشراكه لاعب الوسط أمادو دياوارا.

وبلغ دياوارا 23 عامًا في يوليو الماضي ما أخرجه إداريًا من زمرة اللاعبين الناشئين، بيد أن إدارة روما سجّلته ضمن فئة الناشئين أقل من 22 عامًا.

وبعد بلوغ اللاعبين لسن 23 عامًا فإنهم يسجلون ضمن فئة الكبار، وهو ما لم يفعله روما، ما خالف القانون المتبع في البلاد.

المباراة أفضت نتيجتها إلى التعادل الإيجابي، لكن بعد المشاورات أعتبر الاتحاد الإيطالي روما خاسرًا بثلاثية نظيفة.