وليد الركراكي: الدحيل عاد إلى المسار الصحيح في دوري أبطال آسيا

وصف المغربي وليد الركراكي مدرب الدحيل القطري الأنتصار الذي حققه فريقه على حساب بيرسبوليس الإيراني ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا بالثمين كونه جاء على حساب فريق قوي وصعب للغاية.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: هذا الأنتصار عاد به الفريق من جديد إلى المسار الصحيح على مستوى تحقيق الهدف الحالي المتمثل بالعبور الى دور الستة عشر من النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا.

وأضاف المدرب المغربي: المباراة لم تكن سهلة أمام فريق وضع علينا الكثير من الضغوط لحرماننا من الإستحواذ، إلا أن اللاعبون تعاملوا مع المباراة بطريقة مثالية ولعبوا بعقلية متميزة قادتنا إلى الأنتصار”.

وبخصوص قرار الاتحاد الآسيوي رفع الإيقاف عن المهدي بن عطية وإلغاء البطاقة الحمراء التي نالها اللاعب في مباراة الشارقة.. قال الركراكي: أشكر الاتحاد الأسيوي على القرار الذي أرى انه صحح الخطا الذي أرتكبه الحكم في الأساس، وهذا أمر من وجه نظري في صالح كرة القدم بشكل عام حتى تتم السيطرة على أخطاء الحكام وعدم الحاق الضرر بالفرق.

وحول المباراة القادمة مع التعاون السعودي قال: لم نحقق شيئا حتى الأن رغم الفوز على بيرسبوليس، فما زالت هناك مباراة أخرى يجب ان نفوز فيها حتى نحجز مقعدنا في الدور التالي وهذا ما نبحث عنه، سنجهز كُل اللاعبين للمباراة.. أشكر ادميلسون وبوضياف على ما قدماه في المباراة، وجودهما أحدث فارقًا كبيراً مع بقية اللاعبين، لم يكن من السهل عليهما اللعب بعد هذا الغياب الطويل، واستبدالهما في الشوط الثاني كان من أجل الحفاظ عليهما.