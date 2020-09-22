رسميًا | شركة “ZED” تستحوذ على أسهم نادي مصر

استحوذت شركة “Zed” للاستثمار الرياضي، على أسهم نادي مصر، أحد أندية الدوري المصري الممتاز، في إطار الفكر التسويقي الخاص بالنادي.

وعقد مسئولو الشركة مؤتمرًا صحفيا اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة أورا العالمية للتطوير العقارى وأحمد دياب الرئيس التنفيذي لشركة “زد” للاستثمار الرياضى وأعضاء مجلس إدارة نادى “زد” الرياضى، وأبرزهم حازم إمام وسيف زاهر.

كما حضر أيضا المؤتمر علاء نبيل نجم المقاولون العرب السابق والمشارك فى خطة تطوير قطاع الناشئين فى مشروع زد، وهشام حنفي نجم الاهلى السابق، وإيهاب لهيطة رئيس النشاط الرياضى.

ومن جانبه أكد نجيب ساويرس أن هدف مشروع زد رياضيًا يعتمد على تكرار تجربة لاعب ليفربول الإنجليزى، النجم الدولي المصري “محمد صلاح” في نماذج تشرف مصر عالميًا فى خطة مراحل الناشئين، مؤكدا أن زد سيكون له بصمة كبيرة في اكتشاف اللاعبين الناشئين في مصر خلال الفترة المقبلة .

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وقال الرئيس التنفيذي “أحمد دياب” خلال المؤتمر إنه يوجد خطة شراء فريق فى الدوري المصري الدرجة الثانية “ب” لتكوين فريق قوى ينافس فى الدورى الممتاز خلال السنوات المقبلة في خطة موضوعة للارتقاء بالرياضة المصرية وزيادة روح التنافس، مؤكدا أن نادي زد التجمع الخامس به أكثر من 9 لعبات أخرى لأن هدف النادي ليس الاهتمام بكرة القدم فقط، موضحًا أن زد هدفه إعداد كوادر رياضية سواء في قطاع الممارسة أو قطاع البطولة.

بينما أكد حازم إمام على وجود خطة لانتقاء الناشئين فى عدد من المحافظات خلال المرحلة المقبلة، من أجل تقديم فكر جديد يخدم الرياضة المصرية، وتقديم عناصر مهارية تفيد الكرة المصرية وتخرج للاحتراف لرفع راية الكرة المصرية في الخارج مثلما يحدث مع محمد صلاح.

ومن جانبه أكد رئيس النشاط الرياضي بنادي زد “إيهاب لهيطة” عن خطة النادي في الأنشطة الرياضية وتطوير مواهب جديدة، مؤكدا أن زد سيتعاون في الفترة المقبلة مع أكاديميات كبرى لكرة القدم لتطوير الناشئين، على رأسها دورتموند، وسيتجه لمحافظات لاكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم.

وقال لهيطة إن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء أكاديمية زد للاسكواش بجانب الاهتمام بالتنس، و9 ألعاب أخرى.

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