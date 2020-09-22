يويفا يتجاهل انتقادات بايرن ميونخ ويُصر على حضور الجمهور في السوبر الأوروبي

اليوم الثلاثاء، إلتزامه بخطته لإقامة مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ حامل لقب دوري الأبطال وإشبيلية الإسباني حامل لقب الدوري الأوروبي، على ملعب بوشكاش في بودابست بحضور الجماهير.

وذكر (يويفا)، اليوم ، أن المشروع التجريبي لعودة الجماهير سيظل كما هو بدون تغيير، وذلك رغم انتقادات عديدة من ألمانيا.

وتم السماح لكُل من بايرن ميونخ وإشبيلية ببيع 3000 تذكرة لكُل منهما، حيث سيتم استخدام نسبة 30 بالمئة من سعة الملعب البالغة 67 ألف متفرج.

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ورغم ذلك أعاد مشجعو بايرن ميونيخ ما يقارب 800 تذكرة ليويفا، حيث سمح الاتحاد الأوروبي بالإلغاء المجاني للتذاكر مع عدم إعادة توزيعها مجدداً.

وتلقى يويفا أقل من 350 طلبًا من جماهير إشبيلية لحضور المباراة، وذلك رغم توقعات خوسيه كاسترو رئيس النادي الإسباني بحضور 500 مشجع في المجر.

وكانت الهيئات الصحية الألمانية أعلنت الأسبوع الماضي أن العاصمة المجرية بودابست منطقة شديدة الخطورة، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد 100 حالة بشكل منتظم على مدار أسبوع.