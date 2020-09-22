أخبار برشلونة | سواريز غاضب من إدارة بارتوميو ويتوعد بلقاء صحفي للتعبير عن موقفه

يشعر المهاجم “لويس سواريز” بغضب كبير من إدارة برشلونة بقيادة “جوسيب بارتوميو” جراء ترددها في السماح له بالانتقال إلى اتليتكو مدريد.

شبكة “ESPN” أن المهاجم البالغ 33 عام يتوعد إدارة جوسيب بارتوميو بإجراء لقاء صحفي رفقة محاميه للتعبير علانية على موقفه وسخطه من توقف عملية انتقاله إلى أتلتيكو مدريد بعد ان تم الاتفاق على الشروط الشخصية.

وتنتاب إدارة برشلونة حالة من التردد بشأن السماح لمهاجم ليفربول وأياكس أمستردام السابق بالانتقال لنادي أتليتكو مدريد بشكل مجاني لكونه منافس مباشر للنادي الكتالوني محلياً وحتى في المنافسات الخارجية.

ولا يريد برشلونة تكرار لقصة “دافيد فيا” الذي غادر خلال الميركاتو الصيفي 2013 مقابل 2.5 مليون يورو فقط ونجح تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني في حرمان برشلونة من لقب الدوري الاسباني كما حرمه من الاستمرار في دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.

وكان لويس سواريز اتفق مع الإدراة على السماح له بالخروج مقابل مبلغ زهيد مع تخلي الأوروجوياني على ما تبقى من عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

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