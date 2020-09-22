رياضة | الأهلي يتلقى فاكسًا رسميًا من الاتحاد الأنجولي ضم جيرالدو للمنتخب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى فاكسًا رسميًا من الاتحاد الأنجولي ضم جيرالدو للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي فاكس رسمي من اتحاد الكرة الانجولي يطلب فيه ضم جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمعسكر المنتخب الانجولي من 5 ل 13 اكتوبر المقبل.

ومن جهتهم أكد مسئولو الأهلي أن الاستغناء عن جيرالدو في هذا التوقيت في غاية الصعوبة وسيتم رفض طلب المنتخب الانجولي نظراً لضيق الوقت.

وجاء تحفظ الأهلي، خاصةً وان الفريق سيواجه الوداد المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 25 وهو ما سيحرم الفريق من اللاعب في فترة الإعداد للقاء الهام .

وأشار مسئولو الاهلي انهم سيرفضوا طلب المنتخب الانجولي خاصة وان منتخب أنجولا سيخوض مباريات وديه وليست رسميه.