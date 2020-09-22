رياضة | هل يسير هازارد على خطى آريين روبين ؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يسير هازارد على خطى آريين روبين ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني مازال يكافح من أجل إستعادة مستواه بعد الإصابات التي تعرض لها في الموسم الماضي.

وأشار برنامج التشيرنجيتو الإسباني إلى أن هازارد انتقل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل أكثر من 100 مليون يوور ولكنه لم يقدم الآداء المنتظر منه بسبب الإصابة المتكررة على مستوى الكاحل.

وأكد البرنامج الإسباني أنه هناك قلق وتخوف بين مسئولي ريال مدريد من أن يتحول هازارد إلى آريين روبين جديد.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن النجم الهولندي آرين روبين انتقل إلى ريال مدريد في عام 2007 قبل أن يرحل في 2009 ولكن النجم الهولندي لم يقدم الكثير مع الملكي بسبب إصاباته في الظهر.