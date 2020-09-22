رياضة | فوز منتخب السويس والقناة وسيراميكا وبتروجت وخسارة المريخ بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فوز منتخب السويس والقناة وسيراميكا وبتروجت وخسارة المريخ بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج مواجهات الاسبوع الـ 18 لمباريات المجموعة الثانية مجموعةالقاهرة والقناة عن، فوز فريق سيراميكا على ضيفه فريق كوكاكولا بهدف أحمد غنيم في الشوط الأول.



وفاز بتروجت على فريق الترسانة، بهدف سجله فليكس، في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.

وحقق منتخب السويس مفاجأة بالفوز خارج ملعبه، على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي السويس، ، حسن ياسين في الشوط الأول، بينما سجل احمد تمساح هدف الداخلية، في الشوط الثاني.



وأهدر فريق الداخلية ركلتي جزاء، قبل ختام الشوط الثاني، عن طريق عبد العزيز السيد، ومحمود طلعت، في الدقيقتين 90 و 94 تصدى لهما ببراعة محمود كوكو حارس السويس.

وفاز فريق القناة على فريق الزرقا بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى وتمكن أحمد الصعيدي من إحراز الهدف الاول، للقناة، ثم تعادل الزرقا، عبر اللاعب أحمد إبراهيم، ثم نجح على شوقى في تسجيل هدف الفوز للقناة.

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وتعادل جمهورية شبين مع النجوم بهدف لمثله، حيث تقدم أيمن سعدلشبين، في الشوط الأول، وتعادل النجوم عبر محمود صابر قبل نهاية اللقاء.



وفاز النصر بصعوبة، على المريخ بهدف دون مقابل، للاعب محمود السيد، في الشوط الثاني.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 35 نقطة

2- بتروجت 32 نقطة

3- الداخلية 31 نقطة

4- منتخب السويس 28 نقطة

5- النصر 28 نقطة

6- القناة 25 نقطة

7- جمهورية شبين 23 نقطة

8- النجوم 22 نقطة

9- المريخ 18 نقطة

10- كوكاكولا 18 نقطة

11- الترسانة 15 نقطة

12- الزرقا 9 نقاط