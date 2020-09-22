رياضة | النجوم يخطف تعادل مثير من جمهورية شبين بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر النجوم يخطف تعادل مثير من جمهورية شبين بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق النجوم، تعادلاً مثيراً، من فريق جمهورية شبين، خلال المباراة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، بالجولة الـ 18 للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

خاض جمهورية شبين، المباراة بتشكيل يضم، أحمد المحرات، أيمن العادلي ومحمود شعلان وخالد مسعد ومحمد عزت، احمد الشرقاوي وشريف مجدي محمد خالد ومصطفي زيكو ، أيمن سعد وطلبه محمد.

وجاء تشكيل النحوم يضم، محمد جمال، أحمد رمضان ميكي، بلال محمد، أحمد غريب، خالد جلال، محمود السيد دياسطي، محمد السيد جولدي، حسن علي، مصطفى جميل، محمود صابر، مصطفى السيد عصعص.