رياضة | الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة الحلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من حسم صفقة لطال إنتظارها بالنسبة لجماهير القلعة الحمرء حيث إقترب المسؤولين من وضع الرتوش الأخيرة على صفقة إنضمام المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي.

وقالت بعض المصادر المغربية أن الصفقة سوف يتم حسمها بصفة نهائية عقب الإنتهاء من مشاركة الفريقين في بطولة دوري أبطال افريقيا خاصةً أن السويسري رينيه فايلر طلب التعاقد مع اللاعب نظراً لخبرته الدفاعية.

وأكمل المصدر أنه جرى إتفاق بين الأهلي والرجاء المغربي على أن يدفع المارد الأحمر مليون دولار في الموسم الواحد وهو ما وافقت عليه إدارة النادي المغربي بسبب العلاقة القوية التي تحكم الطرفين.

يُذكر أن الفترة الماضية شهدت معاناة كبيرة للنادي الأهلي على مستوى الناحية الدفاعية بالإضافة إلى ظهور حالات إصابة عديدة مثل ياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأخيراً رامي ربيعة.