رياضة | فالفيردي يكشف حقيقة سخرية لاعبي مدريد بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فالفيردي يكشف حقيقة سخرية لاعبي مدريد بشأن رحيل ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لاعب خط وسط ريال مدريد، حقيقة حديث لاعبي الفريق الملكي، حول مسألة رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة.

وتحدث فالفيردي خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الحديث عن رحيل ميسي في ريال مدريد؟ كنا في إجازة، ولم نقل أي شيء عن هذا الأمر في المحادثة الخاصة بالفريق".

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وتابع: "علاقتي بزيدان؟ إنه طلب مني التخلي عن الكثير من الأمور لتطوير إمكاناتي واللعب بثقة، والانطلاق سواء بالكرة أو دونها، والتسديد على المرمى. إنه يطلب مني أن أخاطر بشكل أكثر".

وواصل: "ركل موراتا في الديربي؟ إذا كان لدي خيار آخر مثل الإمساك بالقميص أو إيقافه بطريقة أخرى، كنت سأفعل ذلك، حتى لا أضطر لركله. لكنني لم أستسلم واتخذت هذا القرار، إنها كرة القدم وأنا أقاتل من أجل فريقي وسأفعل أي شيء من أجل اللقب".

وأتم:" الوصول إلى مدريد؟ إنه عالمي الأول، حيث إنك ترى كل شيء طبيعي هنا، لكن بالنسبة لي كانت هناك أشياء ممتازة، مثل أن الناس مهذبون للغاية، ويرحبون بك جيدًا، كما أن هناك أمنًا في الشوارع، وهو شيء أقدره كثيرًا لأنني أتيت من بلد لا تتمتع بأمن جيد".