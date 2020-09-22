رياضة | بلدية المحلة يحقق فوز مثير على مالية كفر الزيات بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يحقق فوز مثير على مالية كفر الزيات بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما بدأ ايضاً مالية كفر الزيات بتشكيل تكون من، مصطفي السيد في حراسة المرمى، ومجدي دونجا ومحمد مشرف وأحمد العش وأحمد البيلي ومحمد مرسي وحمدي الفقي ومحمود عزب ومحمد حبظلم وأحمد عبد العزيز ومحمود البركي، تحت قيادة فنية من ايمن مجدي .
واحرز اهداف اللقاء اللاعب محمود عزت صاحب القميص رقم 8، للمالية، عن طريق هجمة مرتدة في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، كما تعادل أحمد معروف صاحب القميص رقم 34 عن طريق ضربة رأسية في الدقيقه 75 من عمر اللقاء، واحرز عمرو مصطفي الهدف الثاني في الدقيقة 84.
وفي وجود اعتراضات على حكم اللقاء محمد عمارة، من ايمن مجدي المدير الفني لمالية كفر الزيات، ومن الجهاز الفني لبلدية المحلة ايضاً.
أدار اللقاء محمد عماره، عاونه أحمد جوهر، ومحمد عبد العظيم، وحكم رابع ميلود العواصي، وراقب اللقاء حسن ابراهيم.