رياضة | اتهام نجم برشلونة بالغش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اتهام نجم برشلونة بالغش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن مفاجأة مدوية بشأن الاختبار الذي خضع له الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني منذ عدة أيام للحصول على الجنسية الإيطالية.

وأكدت صحيفة la Repubblica الإيطالية أن المدعي العام في مدينة بيروجيا الإيطالية فتح تحقيقا بشأن الاختبار الذي أجراه سواريز.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن المدعي العام يعتقد بأن لويس سواريز حصل على الأسئلة قبل خضوعه للإختبار وأن النتيجة وضُعت قبل بداية الاختبار الذي اجتازه.

وعلى نفس الجانب، قال الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" مشكلة كبيرة، كانت هناك مخالفات في اختبار لويس سواريز للامتحان الإيطالي في جامعة بيروجيا".

واختتم فابريزيو رومانو حديثه قائلاً:"حصل سواريز على أسئلة الإحتبار مسبقاً، سواريز امتلك جواز سفر إيطالي عن طريق الغش. وفي غضون ذلك، ينتظر النجم الأوروجواياني الإنتقال إلى أتلتيكو مدريد".