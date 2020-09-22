رياضة | صلاح: تلقيت رسائل من 4 شباب أفارقة تسببوا في منحي أملًا جديدًا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صلاح: تلقيت رسائل من 4 شباب أفارقة تسببوا في منحي أملًا جديدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي بأن يجب أن يأخذ كل أطفال العالم بما فيهم اللاجئين على قدر من التعليم الكافي، مُشيرًا إلى أنه تلقى رسائل من 4 شباب أفارقة تسببوا في منحه أملًا جديدًا.

وخلال تصريح نشرته مفوضية شئون اللاجئين قال محمد صلاح: " يعاني الكثير من الأطفال اللاجئون، ولكنهم ما زالوا أقوياء بشكل لا يصدق. لديهم أحلام وآمال كثيرة، مثل كل الأطفال".

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وتابع صلاح :"سمعت من أربعة طلاب هم باسيفيك ولويل وسلامة وفاتنة، يمثلون ملايين الشباب الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء إفريقيا".

وأكمل :"لقد ألهموني هؤلاء الشباب الأربعة وأعطوني الأمل. لقد شاركوا أحلامهم في المستقبل وأخبروني ماذا يعني التعليم بالنسبة لهم".

وأنهى :"إنحن نتعاون في برنامج مدارس الشبكة الفورية، والذي يدعمه محمد صلاح، يوسع الفرصة لتزويد الأطفال اللاجئين بالمهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها لعيش حياة أفضل وأكثر كرامة".