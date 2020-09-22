شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز علي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لاعبي الفريق الكروي الأول، صرف مكافأت الفوز المتأخرة، في حالة تحقيق الفوز على بيراميدز.

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز، «الخميس»، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين للدوري.

ويسعي مجلس الإدارة، لتحفيز لاعبيه، لاستعادة ذاكرة الانتصارات، وتصحيح وضع الفريق في جدول المسابقة، بعد الخسارة الأخيرة من إنبي، في المباراة التي جرت بينهما «الإثنين» ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري.