شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور : عقد المدير الفني الجديد سيكون 14 شهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك،أنه لاتوجد لدي مجلس ادارته ادني مشكلة في التعاقد مع مدير فني جديد، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف منصور، أن العقد الذي سيتم ابرامه مع المدير الفني الجديد، ستكون مدته 14 شهر، وليس سنة وحيدة، حتي نتمكن من التعامل مع ظروف اختلاف مواعيد مسابقات الموسم المقبل، وخصوصاً البطولة الافريقية، بسبب مافرضه علينا فيروس كورونا.
وأشار منصور، إلى أن ملف المدير الفني، سيتم إعلانه خلال الساعات القليلة المقبلة، حتي يتمكن من إعداد الفريق لمواجهة الرجاء المغربي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.
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